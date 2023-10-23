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علوم الدار

الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع السلال الغذائية على سكان قرى "أم جرس" التشادية

الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع السلال الغذائية على سكان قرى "أم جرس" التشادية
23 أكتوبر 2023 11:28

يواصل الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في مدينة أم جرس التشادية، جهوده للوقوف على احتياجات اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي، عبر تنظيم الزيارات الميدانية للقرى والبلدات المحيطة بالمدينة.

وفي هذا الإطار قام الفريق، الذي يتكون من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ويعمل بالتعاون مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية، بتوزيع  200 سلة غذائية على عدد من القرى التابعة لمدينة أم جرس، وتتضمن المواد الغذائية الرئيسية التي تشمل الأرز والطحين والسكر والزيوت والحبوب وحليب الأطفال وغيرها من الاحتياجات الضرورية للأسر.

وقال مبخوت علي المنصوري مسؤول الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة أم جرس، إن السلال الغذائية التي تم توزيعها استهدفت الأسر المقيمة في قرى تابعة لمنطقة بردواني في المدينة، مشيرا إلى أن الفريق الإنساني سينتقل بعدها إلى المناطق الأخرى والتي لم يسبق أن حصلت على مساعدات من قبل.

وأضاف أن الفريق يوزع السلال الغذائية مباشرة على الأسر المستفيدة في أماكن تواجدهم، وبحضور مسؤولين من القرى وممثل عن الحكومة التشادية، موضحا أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق أسهمت بشكل كبير في تلمس احتياجات سكان المنطقة والوقوف ميدانياً على طبيعة الأوضاع وحقيقة الظروف التي يعيشها السكان المحليون.

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وأكد المنصوري أن الفريق الإنساني الإماراتي في تشاد يحرص بشدة وبناءً على توجيهات القيادة الرشيدة على تنفيذ برنامجه الإنساني المنوط به وتقديم كل أشكال الدعم و المساندة إلى اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في مدينة أم جرس، وفي أكثر من موقع في وقت واحد حتى تصل المساعدات الغذائية والإنسانية إلى أكبر عدد ممكن من سكان المنطقة.

وأعربت الأسر المستفيدة عن سعادتها البالغة بهذه المساعدات التي تؤكد حرص دولة الإمارات على تخفيف معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يمرون بها، موجهين الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على تقديم هذه المساعدات الإنسانية التي تأتي في وقت هم في أمس الحاجة لها.

 

 

 
 
 
 
 

المصدر: وكالات
الإمارات
تشاد
العمل الإنساني
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