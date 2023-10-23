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جامعة أبوظبي.. شريك رئيسي لـ أكاديمية فيرنويل في «قمة الابتكار الكمومي دبي 2024»

جامعة أبوظبي.. شريك رئيسي لـ أكاديمية فيرنويل في «قمة الابتكار الكمومي دبي 2024»
23 أكتوبر 2023 12:13

أبوظبي (الاتحاد)
كشفت أكاديمية فيرنويل، المتخصصة بالموارد التعليمية والبحث والتطوير، عن إطلاقها «القمة الافتتاحية للابتكار الكمومي دبي»، المقرر عقدها يومي 28 و29 فبراير 2023، في خطوة رائدة تهدف إلى رسم معالم مستقبل تكنولوجيا الكموم في المنطقة. ومن المتوقع أن يشكل هذا الحدث المهم، الذي تنظمه وتديره أكاديمية فيرنويل، نقطة تحول بارزة في تطور تقنيات الكم، حيث أعلنت الأكاديمية تعاونها مع جامعة أبوظبي كشريك أكاديمي رئيسي وبارز للقمة.
وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «سعداءٌ باختيار جامعة أبوظبي شريكاً رئيسياً لـ «قمة الابتكار الكمومي دبي 2024»، إنجازٌ يأتي على أعتاب حقبة جديدة ستسهم فيها تكنولوجيا الكم في إعادة رسم ملامح قطاعات مختلفة، ويسرنا أن نكون جزءاً من هذه الرحلة. وتعاوننا مع أكاديمية فيرنويل يُجسد التزام جامعة أبوظبي الثابت بتبوؤ مركز الصدارة في مجال البحوث العلمية وتعزيز الشراكات الأكاديمية والصناعية، انطلاقاً من حرصنا الدائم على رفد طلبتنا وأعضاء هيئة التدريس بتقنيات عالمية رفيعة المستوى وإعدادهم إعداداً جيداً لتحديات المستقبل.»
من جانبها، قالت ملك طرابلسي لوب، المدير التنفيذي لمجموعة فيرنويل، التي تضم «أكاديمية فيرنويل» وشركة «فيرنويل للاستشارات الإدارية»: «حرصنا منذ انطلاقتنا الأولى على العمل بشغف لبناء مجتمع الكموم في دولة الإمارات، وتأتي «قمة الابتكار الكمومي دبي 2024» لتتوج جهودنا في هذا المجال، وليكون الحدث فرصةً استثنائية يجمع تحت مظلته المعنيين والمتخصصين بكافة أنواعهم. ومع تبلور صورة الثورة الكمومية 2.0، أصبح من الضروري جمع الأوساط الأكاديمية وقادة الصناعة والمبتكرين والمسؤولين الحكوميين وصناع السياسات معاً، لفهم التأثيرات البعيدة المدى ونسج الشراكات وتهيئة الفرص للوصول إلى الباحثين وصناع القرار والأسواق الجديدة.»
«قمة الابتكار الكمومي دبي 2024» هو حدثٌ مميز يضع تحت المجهر ثورة تكنولوجيا الكمومية، حيث تلتقي الأوساط الأكاديمية بعالم الابتكار، ويُعاد رسم ملامح المستقبل، حدثٌ يُشكل قفزة نوعية نحو بناء مستقبل الكمومية الواعد. ترقبوا معنا هذا الحدث البارز، والذي سيسلط الضوء على الإمكانات الهائلة لعالم تقنيات الكم.

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