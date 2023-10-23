الإمارات تواصل حملة تراحُم - من أجل غزة

تتواصل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، "أدنيك"، حملة "تراحم - من أجل غزة " التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتوافد، اليوم، متطوعون مواطنون ومقيمون على مركز أدنيك، لتقديم مساعدات إغاثية للشعب الفلسطيني.
توحد حملة تراحُم - من أجل غزة، الجهود المجتمعية لتجهيز حِزَم الإغاثة العاجلة من الإمدادات الغذائية والتبرعات والمستلزمات الطبية.
متطوعون مواطنون ومقيمون يتوافدون على مركز أدنيك، لتقديم مساعدات إغاثية للشعب الفلسطيني. حملة تراحُم - من أجل غزة توحِّد الجهود المجتمعية لتجهيز حِزَم الإغاثة العاجلة من الإمدادات الغذائية والتبرعات والمستلزمات الطبية. pic.twitter.com/ynrWIzwQ0J— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) October 23, 2023