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أنور قرقاش: جهود الإمارات الدبلوماسية وجسور الخير تثلج الصدر

أنور قرقاش
23 أكتوبر 2023 12:44

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن جهود الإمارات الدبلوماسية وجسور الخير ورسائل التعاضد تثلج الصدر، وتنبع من صلب نهجنا القومي والإنساني، والظروف الحالية في غزة.

وقال معاليه عبر حسابه على منصة "إكس": "جهود الإمارات الدبلوماسية وجسور الخير ورسائل التعاضد تثلج الصدر، وتنبع من صلب نهجنا القومي والإنساني، والظروف الحالية في غزة والمنطقة تتطلب التعاضد الإنساني والحكمة السياسية كأداة رئيسية من أدواتنا في معركة تهدد الإقليم بأكمله. وتبقى مسؤوليتنا الأولى حماية الأوطان ومكتسباتها".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أنور قرقاش
الإمارات
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