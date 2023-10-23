السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي توظف الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة المرورية

شرطة أبوظبي توظف الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة المرورية
23 أكتوبر 2023 12:48

وظفت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي تقنيات الذكاء الاصطناعي في التوعية المرورية، باستخدام روبوتها الآلي الذكي في العديد من الفعاليات خلال العام الجاري.

وقال العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات إن الروبوت الذكي يعزز الجاهزية للمستقبل لإنجاز المهام الأمنية والشرطية، وتسريع تبني هذه التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات إلى جانب مشاركته في التوعية والتثقيف المروري الرقمي.  

من جهته أوضح الرائد أحمد عبد الله المهيري مدير فرع العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات مدير مشروع التوعية المرورية الرقمية إن الروبوت الآلي والذكي،  يقدم النصائح المرورية ويعرض الأفلام التوعوية الرقمية للجمهور، ويمكن استخدامه في تقديم الورش التوعوية المرورية بجانب دوره البارز في تعزيز الثقافة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي.  

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يغني
«المهام الخاصة» بطل اللياقة والتحدي للرجال

وأشار إلى أن المديرية شاركت بالروبوت الذكي في العديد من الفعاليات من أبرزها  معرض أسبوع المرور الخليجي في القرية العالمية في دبي، وبطولة الجوجيتسو في أرينا أبوظبي، ومهرجان ليوا للرطب، ومعرض صيف بأمان في مركز دلما التجاري، وفعالية يوم مروري في جامعة العين بمقرها في أبوظبي.

وأضاف أن الجمهور تفاعل مع الروبوت وتعامل مع تقنياته الحديثة وسهولة توصيل التوعية وقدم الردود حول تساؤلاتهم في العديد من موضوعات التوعية حول مخاطر الانشغال عن الطريق ونصائح مرورية، كما قدم إجابات واضحة ودقيقة حول قيمة المخالفات المرورية وأهمية القيادة المرورية الآمنة وحثهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور تجنبا لوقوع المخالفات.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

المصدر: رويترز
السلامة المرورية
شرطة أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©