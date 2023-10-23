"الأرصاد": سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، استمرار فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار.

كما توقع هبوب رياح نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار على بعض المناطق الشمالية والشرقية قد تمتد على بعض المناطق الداخلية وذلك من الساعة 13:00 حتى الساعة 20:00 الاثنين 23/10/2023.

#أمطار # #المركز_الوطني_للأرصاد

فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار على بعض المناطق الشمالية والشرقية قد تمتد على بعض المناطق الداخلية وذلك من الساعة 13:00 حتى الساعة 20:00 الإثنين 23/10/2023. pic.twitter.com/ZrKQejF45b — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) October 23, 2023