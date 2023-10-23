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لجنة شؤون المحامين في "قضاء أبوظبي" تقبل قيد 9 محامين جدد

لجنة شؤون المحامين في "قضاء أبوظبي" تقبل قيد 9 محامين جدد
23 أكتوبر 2023 14:13

أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ 9 محامين مواطنين جدد، إلى جانب قبول طلب قيد مندوب مكتب محام بجدول مندوبي مكاتب المحاماة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على شكوتين ضد محاميين، واتخذت بشأنهما القرارات المناسبة، كما اطلعت على طلبات تجديد قيد لـ7 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين، فيما اطلعت على طلبات لنقل القيد لجدول المحامين غير مشتغلين لـ4 محامين.

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وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، القاضي بوشعيب هجامي، رئيس محكمة استئناف العين، القاضي عاصم السعدني- محكمة استئناف أبوظبي، المستشار محمد ضويهر الكثيري - النيابة العامة، والمستشار علي الفريحات، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، مقرراً للجنة. 

المصدر: وام
المحامين
قضاء أبوظبي
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