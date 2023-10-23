حالة جوية على الدولة من اليوم الاثنين حتى الجمعة

إبراهيم سليم (أبوظبي):

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة جوية خلال الفترة من الاثنين 23 إلى الجمعة 27 أكتوبر 2023، وأفاد تقرير للمركز الوطني للأرصاد بتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب، مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه تيار هوائي من الغرب معه كتلة هوائية رطبه وباردة نسبياً في طبقات الجو العليا ومع وجود الجبال شرقاً، يؤدي إلى تكون السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار.

وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاة الجمهور بآخر المستجدات، وناشد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.

ووفقاً للمركز تتهيأ يومي الاثنين والثلاثاء فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط الأمطار، أما الطقس من يوم الأربعاء إلى الجمعة، ونتيجة لتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، يتخللها بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، ويصاحبها البرق والرعد والبرد أحياناً.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتهيأت اليوم فرصة تكون سحب ركامية، يصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار على بعض المناطق الشمالية والشرقية تمتد على بعض المناطق الداخلية، وشهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار متفاوتة الشدة.