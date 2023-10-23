"الموارد البشرية والتوطين" تطلق خدمات تفضيلية مميزة لمتعامليها

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق خدمات تفضيلية مميزة لمتعامليها بهدف رفع مستوى رضاهم وسعادتهم في إنجاز معاملاتهم بالسرعة والفاعلية التي يتطلعون إليها، وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة في خدمة العملاء التي تنطلق من رؤية حكومة دولة الإمارات.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة المميزة تشمل تصنيف المتعاملين إلى ثلاث فئات هي الماسية والذهبية والفضية، موضحة أنها أطلقت في المرحلة الأولى خدمة "المتعامل الماسي"، فيما سيتم إطلاق الخدمات لباقي الفئات - الذهبية والفضية - بشكل تدريجي حتى يناير 2024.

وتشمل الخدمات التفضيلية المتميزة توفير مسار سريع لإنجاز المعاملات وبالتالي منحهم الأولوية في إنجاز معاملاتهم عبر منصات الوزارة المختلفة وعن طريق خدمة اتصال سريعة (رقم مركز الاتصال 600590000)، وتوفير مدير حساب خاص لتلبية احتياجاتهم والإجابة على كافة استفساراتهم وتوفير دعم فني فوري وحلول تقنية سريعة وتجربة متعامل منفردة من خلال طرح برامج تدريب مخصصة عن المبادرات التي تشرف عليها الوزارة مثل جلسات خاصة لمناقشة أية تحديات مرتبطة بتحقيق مستهدفات التوطين أو رسائل مخصصة للتوعية بحقوق وواجبات العمالة والتزاماتهم القانونية وغيرها من المبادرات المرتبطة.كما يقوم مدير الحساب بالتواصل بشكل دوري واستباقي مع المتعاملين لاستقبال ملاحظاتهم واقتراحاتهم على خدمات الوزارة، وإشراك المتعاملين المفضلين في استبيانات للأخذ بتقييمهم حول الخدمات المقدمة لهم وبحث مجالات التحسين، إضافة لإرسال تقارير دورية متخصصة لهم للاطلاع على آخر القرارات والتشريعات المتعلقة بسوق العمل، وتسليط الضوء على إنجازات هذه المنشآت من خلال مجلة سوق العمل التي تنشرها الوزارة بشكل شهري، كما تشمل الخدمات التفضيلية دعوة المنشآت وأصحاب العمل للمشاركة في معاينة الخدمات الجديدة التي تعمل عليها الوزارة وذلك قبل اطلاقها للجمهور وبالتالي مراعاة احتياجاتهم في الخدمات المستقبلية.

ويتم اختيار المنشآت ضمن فئات الخدمة الهاتفية المتميزة بناء على "نظام تصنيف المنشآت" المتبع لدى الوزارة حيث تدخل منشآت الفئة الأولى تلقائيا ضمن التصنيف الماسي، بالإضافة إلى كافة المنشآت التي يعمل لديها 1000 عامل فأكثر والملاك الذين يملكون 100 منشأة فأكثر وأصحاب العمل لفئة العمالة المساعدة من أصحاب الهمم، وأصحاب العمل الذين يشغلون 50 عاملا مساعدا فأكثر، وكبار المواطنين وكل من يزيد عمره عن 60 عاما.أما الفئة الذهبية فتشمل المنشآت التي يعمل لديها من 500 إلى 999 عاملاً، والملاك الذين يملكون من 51 إلى 99 منشأة، والملاك الذين يشغلون من 500 إلى 999 عاملاً.بينما تعتبر الفئة الفضية للمنشآت التي تشغل من 50 إلى 499 عامل، والملاك الذين يملكون من 10 إلى 50 منشأة، والملاك الذين يشغلون من 50 إلى 499 عاملا.

وقال حسين العليلي، مدير إدارة علاقات المتعاملين في الوزارة: "الآلية المستحدثة للتواصل مع المتعاملين وفقا لفئاتهم، تأتي في إطار استراتيجية الوزارة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتوفير بيئة مثالية للأعمال تنسجم مع مكانة الدولة وجاذبيتها للاستثمار".

وأشار الى أن "الآلية الجديدة تلبي احتياجات المتعاملين وتسعى لتوفير تجربة مستخدم مريحة وسهلة، من خلال تقديم خدمات الدعم والمساعدة، والاستجابة السريعة للاستفسارات والشكاوى، وتعزيز ثقافة التزام منشآت القطاع الخاص بالتشريعات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين طرفيها الى جانب تحسين كفاءة العمليات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز المعاملات من خلال تبسيط الإجراءات بشكل شامل ومفهوم، بناء على التغذية الراجعة لعمليات التواصل مع المتعاملين وجمع الملاحظات والمقترحات والشكاوى وتضمينها في عملية صنع القرار".

وقال إن الخدمات التفضيلية بما فيها الخدمة الهاتفية تعتبر إحدى الأدوات التي تحقق الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية بالتوازي مع تحقيق مستوى متميز من السعادة للمتعاملين.