طقس الإمارات المتوقع غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:10 والثاني عند الساعة 20:10 والجزر الأول عند الساعة 14:20 والجزر الثاني عند الساعة 03:55.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة والجزر الأول عند الساعة 23:50.