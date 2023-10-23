العويس: إشادة دولية بمبادرات محمد بن زايد في مكافحة شلل الأطفال بالعالم

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات غدت نموذجاً عالمياً في مجال استئصال شلل الأطفال واكتسبت مكانة دولية مرموقة بالنظر لمبادراتها الإنسانية لمكافحة المرض بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والتي لاقت إشادة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإقليمية تقديراً لمساهمات الإمارات الإنسانية ودورها البارز في القضاء على شلل الأطفال وتحقيق مستقبل أكثر صحة ورفاهية لأطفال العالم.

وأشار معاليه، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يصادف 24 أكتوبر من كل عام، إلى أن جهود ومبادرات الدولة لمكافحة المرض تأتي ضمن رؤية والتزام حكومي بالاستدامة وتحسين صحة الأجيال القادمة ولدعم خطة منظمة الصحة العالمية بالقضاء على شلل الأطفال بحلول عام 2030.

جدد معالي العويس التزام دولة الإمارات ببذل الجهود والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في العالم بالاستناد إلى رؤية الدولة في إرساء مستقبل مشرق وصحي لأطفال الإمارات والعالم وبفضل الدعم والتوجيه من القيادة الحكيمة التي أولت صحة أفراد المجتمع اهتمامها ورعايتها واعتبارها الإنسان محور التنمية المستدامة.