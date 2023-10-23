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«الأرصاد»: إعصار يتمركز جنوب غرب بحر العرب

إعصار متمركز جنوب غرب بحر العرب
23 أكتوبر 2023 19:21

أصدر المركز الوطني للأرصاد بياناً أوضح فيه أن إعصاراً من الدرجة الثانية يتمركز جنوب غرب بحر العرب عند خط عرض 14.6 شمالاً وخط طول 53.2 شرقاً وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 155 إلى 165 كم/الساعة على بعد حوالي 90 كيلومتر شرق من السواحل اليمنية، مع وجود تشكيلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية ممطرة والبحر شديد الاضطراب.
وتوقع المركز أنه، من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، من المتوقع استمرار حركة الإعصار باتجاه الشمال الغربي، يضعف الإعصار المداري تدريجياً إلى عاصفة مدارية ثم إلى منخفض مداري خلال الـ 24 ساعة القادمة وتتراوح سرعة الرياح بين 135 كم/ س تضعف غداً لتصل إلى 55 كم/ س.. يصاحبها غطاء سحابي تتخلله السحب الركامية الممطرة.
وعن التأثيرعلى الدولة، أكد المركز الوطني للأرصاد أنه يوجد تأثير غير مباشر على الدولة بتدفق الرطوبة من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية مما يهيئ الفرصة لتكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار.

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