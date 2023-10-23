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حمدان ومكتوم بن محمد يحضران أفراح آل مكتوم

حمدان ومكتوم بن محمد يحضران أفراح آل مكتوم
23 أكتوبر 2023 20:21

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ مكتوم بن محمد بن حشر آل مكتوم، بمناسبة زفاف نجله الشيخ سعيد بن مكتوم بن محمد بن حشر آل مكتوم، على كريمة خالد بن أحمد بن الشيخ مجرن، في مركز دبي التجاري العالمي. 

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كما حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.
 وهنّأ سموهم العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
مكتوم بن محمد
أفراح آل مكتوم
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