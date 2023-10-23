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دقيقتان و24 ثانية.. زمن الاستجابة للحالات الطارئة في دبي

أحمد بن ثاني خلال ترؤسه الاجتماع (من المصدر)
24 أكتوبر 2023 01:18

دبي (الاتحاد)

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ثمن اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، الدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط والأفراد العاملين في إدارة مركز القيادة والسيطرة، ومسؤولي الدوريات، في الحفاظ على الأمن والأمان بمناطق الاختصاص، ما ساهم في تحقيق مؤشر متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة في الربع الثالث من العام الجاري لمدة دقيقتين و24 ثانية.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الثالث من العام الجاري، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
واطلع اللواء أحمد محمد بن ثاني على عرض حول إحصائيات المكالمات الطارئة على الرقم (999) خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة مليونين و237ألفاً و16 مكالمة، فيما وصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ، مليونين و201 ألف و981 مكالمة، أي ما يعادل%98.4 من المكالمات.

دبي
شرطة دبي
الإمارات
أحمد محمد بن ثاني
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