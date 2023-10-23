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شرطة دبي والموارد البشرية والتوطين تُعرفان مُفتشي العمل بجريمة الاتجار بالبشر

شرطة دبي والموارد البشرية والتوطين تُعرفان مُفتشي العمل بجريمة الاتجار بالبشر
24 أكتوبر 2023 01:18

دبي (الاتحاد)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دورة مُتخصصة للتعريف بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر، وذلك لمفتشي العمل بالوزارة بهدف نشر الوعي في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود الدولية.
وافتتح العميد حسن الرزوقي مدير إدارة للشؤون الإدارية في الإدارة العامة للتدريب، فعاليات الدورة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، بحضور العقيد سعيد راشد الهلي مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالوكالة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وشما المهيري مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والسيد محسن النسي الوكيل المساعد لشؤون التفتيش في الوزارة، وعدد من موظفي الجانبين.
وأكد العميد حسن الرزوقي خلال افتتاح الدورة، أنها تأتي ضمن الخطة السنوية للتدريب التي يُنفذها مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بهدف نشر الوعي بجريمة الاتجار بالبشر.

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