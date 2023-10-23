«إقامة دبي» تُطلق حملة «من أجلكم نحن هُنا»

دبي (وام)

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حملة جديدة بعنوان «من أجلكم نحن هُنا»، وذلك خلال الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر الجاري؛ بهدف توفير منصة توعوية للتعريف بأهم الخدمات التي تُقدمها للمتعاملين في إمارة دبي.

وأكد العميد حسين إبراهيم أحمد مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي، أهمية هذه الحملة في تعزيز التواصل وتوعية المستهدفين بالخدمات المتاحة، لافتاً إلى أنَّ الهدف منها هو تعزيز الوعي، وتقديم الدعم والمساعدة للأفراد في الحصول على خدمات الإقامة بكُل يُسر وسهولة، مُشيراً إلى أنَّ إطلاق الحملة يأتي في إطار تكثيف الجُهود المبذولة من قبل إقامة دبي، لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمُتعاملين، وتسهيل واستدامة الوصول إليها بدقةٍ وسُرعة.

وأضاف، أن «إقامة دبي» حريصة على تعزيز أدوات التواصل مع المتعاملين من مختلف الفئات، لافتاً إلى أن الحملات التي يتم إطلاقها باتت مساحة لتبادل المعرفة وتوفير المساعدة والدعم المستدام للجميع، مُتمنياً أنّ تُسهم الحملة في زيادة الوعي وتحقيق تجربة إيجابية للأفراد والمتعاملين الذين يسعون إلى الاستفادة من الخدمات التي توفرها الإدارة العامة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتتضمن باقةً الخدمات التي تسعى الحملة إلى التعريف بها، وتوعية الجُمهور بآليات الاستفادة منها، كُل من التطبيق الذكي الذي يُعتبر أحد الخدمات النوعية التي توفرها إقامة دبي لتحقيق سرعة الاستجابة والإنجاز، بما يسهم في توفير وقت وجهد المتعاملين، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الذي يوفر خريطة طريق للتعريف بالخدمات وآليات تقديم المعاملات ومتابعتها، إلى جانب خدمات التأشيرة السياحية التي تعمل «إقامة دبي» على تطويرها وتحديثها باستمرار، فضلاً عن خدمة الهوية المؤسسية، والإقامة الذهبية، ومنصة جوازات الأطفال وخدمة إذن دخول مقيمي ومرافقي دول مجلس التعاون الخليجي، والتدريب العملي «لاستقطاب خريجي الجامعات، والطلاب المبتكرين».

وتُطلق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، سنوياً العديد من حملات التوعية، وتعمل باستمرار على تطوير آليات الاتصال والتواصل مع الجمهور؛ بهدف إبراز الخدمات النوعية التي توفرها، ورفع الوعي المجتمعي إزاء كافة ما يتعلق باحتياجاتهم ومُتطلباتهم.