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يقترض من زميله ويرفض السداد

يقترض من زميله ويرفض السداد
24 أكتوبر 2023 01:18

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين موظفين، بإلزام أحدهما بأن يرد لزميله 100 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي، عملاً بمقتضيات المادتين 133.134 من قانون الإجراءات المدنية. 
وكان موظف أقام دعوى قضائية ضد زميله في العمل، نظير إقراضه مبلغاً مالياً بقيمة 70 ألف درهم، ثم 25 ألف درهم إلا أنه لم يرد إليه المبالغ التي اقترضها، الأمر الذي حدا به على إقامة الدعوى القضائية وأرفق صور كشوفات حساب وصور محادثات عن طريق «الواتس آب»، مطالباً إياه بدفع مبلغ 95 ألف درهم مع الفائدة القانونية بنسبة 9% تعويضاً مادياً وأدبياً. وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإلزام المدين بدفع المبالغ المالية المستحقة وقدرها 95 ألف درهم مع 5 آلاف درهم تعويض مادي ومعنوي للشاكي، فاستأنف المدين الحكم، وقضت المحكمة برفض طلب المدين، فطعن المدين على الحكم عن طريق النقض وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم.
وأوضحت المحكمة المدين لم ينكر تحويل هذا المبلغ لحسابه ولم ينكر المحادثات عبر «الواتس آب» المرفق صورها في الدعوى واكتفى بإنكار المديونية دون أن يتمسك بسبب آخر لتحويل المبالغ لحسابه يناقض به ما قرره الشاكي في صحيفة دعواه، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة قيام المدعي بتحويل هذا المبلغ للمدين كقرض منه له وعدم رده للشاكي، ومن ثم فإن المحكمة قضت بإلزام المدين بأن يرد لصديقه مبلغ 95 ألف درهم مع الفائدة القانونية كتعويض مادي وأدبي.

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