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عبدالله بن زايد يبحث مع وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

عبدالله بن زايد يبحث مع وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
23 أكتوبر 2023 22:35

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا.
وجرى، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.
وناقش الجانبان الفرص المتاحة لتنمية وتطوير التعاون الثنائي في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة.

وبحث سموه ومعالي وزيرة خارجية كندا فرص التعاون في ملف البيئة والتغير المناخي، وذلك في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في دفع العلاقات الإماراتية الكندية نحو آفاق أرحب من النمو والتطور.
وأكد سموه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتطلع إلى استثمار الفرصة المتاحة كافة من أجل الارتقاء بمستويات التعاون المشترك في المجالات كافة وذلك بما يدعم أهدافهما التنموية.

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وفي سياق متصل، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي ميلاني جولي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل حماية كافة المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة وناقشا سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين.
وتطرقت محادثات الجانبين إلى أهمية العمل بشكل منسق على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة وحماية أرواح المدنيين.
حضر اللقاء فهد سعيد الرقباني سفير الدولة لدى كندا.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
ميلاني جولي
كندا
الإمارات
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