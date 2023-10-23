سفير كازاخستان لـ«الاتحاد»: علاقاتنا مع الإمارات نموذج استراتيجي للتعاون البناء

يسرى عادل (أبوظبي)

وصف مارديار مينيليكوف، سفير كازاخستان لدى الإمارات العلاقات بين البلدين بالنموذج الاستراتيجي للتعاون البّناء في شتى المجالات. وقال: إن دولة الإمارات تدعم بشكل نشط المبادرات السياسة الخارجية لكازاخستان، وتتفق مواقف كازاخستان مع سياسات الإمارات الخارجية والإقليمية، مما يشكل تطابقاً للمواقف السياسية والاستراتيجية للبلدين في القضايا العالمية.

جاءت تصريحات السفير الكازاخي بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لبلاده أمس.

ولفت مينيليكوف إلى مشاركة دولة الإمارات في أعمال مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا بـ«نشاط كبير ودعم مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، وهما مبادرتان من كازاخستان».

وأوضح أن مجلس حكماء المسلمين افتتح مكتبه الإقليمي لآسيا الوسطى في العاصمة الكازاخية.وأردف السفير «تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري لكازاخستان في المنطقة العربية، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين في عام 2021 رقماً قياسياً 709 ملايين دولار، وبلغت الصادرات من كازاخستان إلى الإمارات 634 مليون دولار، والواردات 75 مليون دولار. أما في عام 2022 فقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 632 مليون دولار أميركي».

وعن مستقبل العلاقات الاقتصادية، يصف السفير مجالات التعاون بالـ«واعدة» في العديد من المجالات، من بينها الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والزراعة، والتعدين، والنقل، والخدمات اللوجستية، والبناء والتنمية، والتعاون بين المراكز المالية الدولية والتكنولوجيا الرقمية، لافتاً إلى زيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى كازاخستان، إذ تم توقيع اتفاقية بين البلدين تتعلق بإدارة وتطوير مطار أستانا الدولي والذي ستقوم بتنفيذه شركة تيرمينالز القابضة.

وتحدث مينيليكوف عن مشاركة كازاخستان في مؤتمر أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 المنعقد بالدولة، متوقعاً أن يشمل الخطاب الوطني رؤية البلاد بشأن القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بتغير المناخ.

وأكد السفير أن بلاده وضعت هدفاً طموحاً لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. و«كجزء من هذا، تم اعتماد استراتيجية منخفضة الكربون في هذا العام. تحدد هذه الاستراتيجية، التي أقرها رئيس جمهورية كازاخستان في 2 فبراير 2023، أهدافاً طموحة لخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر لمكافحة تغير المناخ وتحدد التحولات التكنولوجية الرئيسة اللازمة لإزالة الكربون من البلاد. ولتحقيق هذه التحولات، ستحتاج كازاخستان إلى تحديد وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة وموجهة في مختلف قطاعات اقتصاد البلاد».

وقال السفير الكازاخي مارديار مينيليكوف: «تتمتع كازاخستان بالقدرة على أن تصبح أحد مراكز الطاقة الخضراء في العالم. ولذلك تواصل بلادنا على العمل كمركز إقليمي لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز انتقال آسيا الوسطى إلى التقنيات (الخضراء) بشكل عام».