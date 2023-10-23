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توعية لموظفي بلدية أبوظبي باليوم العالمي للطاقة

جانب من الورشة (من المصدر)
24 أكتوبر 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن - إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة في قاعة الابتكار بالمبنى الرئيسي للبلدية حول نظام إدارة كفاءة الطاقة ISO 50001:2018 لتوعية موظفيها بالحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة، تحقيقاً لمبادئ الاستدامة، واحتفاءً باليوم العالمي للطاقة.
وهدفت الورشة إلى رفع مستوى وعي الموظفين بنظام كفاءة الطاقة في بلدية مدينة أبوظبي، وتوضيح مبادرات وإنجازات البلدية بما يخص كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، كما تم خلال الورشة التطرق إلى الخطوات الواجب اتباعها من الموظفين لتقليل استهلاك الطاقة في مباني ومرافق البلدية، إضافة لشرح مفهوم كفاءة الطاقة وكيفية تطبيقه للحفاظ على البيئة.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
الإمارات
اليوم العالمي للطاقة
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