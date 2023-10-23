السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني للأرصاد» يختتم حملة ميدانية عن الاستمطار

طائرة ليرجيت تابعة لشركة سبيك في مطار العين الدولي (من المصدر)
24 أكتوبر 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ«هدنة إنسانية فورية» في غزة
الإمارات.. حراك دبلوماسي وإنساني نشط لدعم الشعب الفلسطيني

اختتم المركز الوطني للأرصاد، حملته البحثية الميدانية بعنوان «كلاود آي إكس: تحسين الصفات الفيزيائية والكيميائية لمواد الاستمطار المختلفة عن طريق الشحن الكهربائي» والتي تم تنفيذها من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، بالتعاون مع شركة سبيك الأميركية المتخصصة في أبحاث وتطوير أجهزة قياس الفيزياء الدقيقة.
وشملت الحملة البحثية، التي امتدت على مدار شهر، تنفيذ عدة طلعات جوية مشتركة جمعت بين طائرات المركز الوطني للأرصاد وطائرة «لير جيت» التابعة لشركة «سبيك»، انطلاقاً من مطار العين الدولي، وذلك بهدف دراسة فعالية مواد التلقيح وتحسين قدراتها في عمليات الاستمطار عن طريق دمج الشحن الكهربائي أو من دونها.
وقامت طائرة «لير جيت» التابعة لشركة «سبيك» بجمع بيانات قيمة عن الخصائص الفيزيائية الدقيقة لسحب الحمل الحراري على ارتفاعات مختلفة، فيما نفذت طائرة «كينغ إير» التابعة للمركز الوطني للأرصاد بعملية تلقيح السحب باستخدام ثلاث طرق مختلفة شملت التلقيح بالمواد النانوية المبتكرة، والتلقيح بوساطة جزيئات الملح الكبيرة الحجم، والتلقيح بالمواد الاسترطابية التقليدية.
وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد،  رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «تأتي هذه الحملة البحثية المبتكرة تماشياً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لإيجاد حلول عملية فاعلة لقضية الأمن المائي من خلال دعم البحوث التطبيقية والتجارب البحثية الميدانية».

المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
الاستمطار
برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار
علوم الاستمطار
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©