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تراجع «تيج».. وأمطار وبرد على مناطق بالدولة

تجمعات لمياه الأمطار في إحدى المناطق الجبلية (من المصدر)
24 أكتوبر 2023 01:19

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة جوية خلال الفترة من الاثنين 23 إلى الجمعة 27 أكتوبر الجاري، وهطلت أمس أمطار متفاوتة الغزارة المصحوبة بالبرق والبرد أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة، إذ تهيأت فرصة تكون سحب ركامية، تصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار على بعض المناطق الشمالية والشرقية، امتدت على بعض المناطق الداخلية، وشملت مناطق هطول الأمطار، أعسمة بالفجيرة، ومسافي، واصفني واصفي، وممدوح برأس الخيمة، وطريق خورفكان بالشارقة، 
وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر في موافاة الجمهور بآخر المستجدات، وناشد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز، وعدم تداول الشائعات، ووفقاً للمركز، تهيأت أمس واليوم والثلاثاء فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، أما الطقس من يوم غدٍ الأربعاء إلى الجمعة، ونتيجة لتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا فتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، تتخللها بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، ويصاحبها البرق والرعد والبرد أحياناً.
وفقاً لتقرير المتابعة للحالة المدارية «تيج» للمركز الوطني للأرصاد، فإن الوضع الحالي تم تصنيفه إلى إعصار من الدرجة الثانية متمركز جنوب غرب بحر العرب، والواقع عند خط عرض 14.6 شمالاً وخط طول 53.2 شرقاً على بعد حوالي 90 كيلومتراً جنوب شرق السواحل اليمنية، وسرعة الرياح: 155 - 165 كم في الساعة باتجاه شمال غرب.
ويتوقع المركز ضعف الإعصار المداري تدريجياً إلى عاصفة مدارية، ومن ثم إلى منخفض مداري خلال الـ 24 ساعة القادمة، وسرعة الرياح 135 كم في الساعة، ليضعف غداً إلى 55 کم في الساعة.

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