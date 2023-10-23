السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«علوم الحياة في الفضاء» يناقش تجارب سلطان النيادي

«علوم الحياة في الفضاء» يناقش تجارب سلطان النيادي
24 أكتوبر 2023 01:18

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ«هدنة إنسانية فورية» في غزة
الإمارات.. حراك دبلوماسي وإنساني نشط لدعم الشعب الفلسطيني

استضاف مركز محمد بن راشد للفضاء، النسخة الأولى من اجتماع «علوم الحياة في الفضاء» بدولة الإمارات العربية المتحدة. تناول الاجتماع، الذي حضره مجموعة من أساتذة الجامعات والباحثين، التجارب العملية التي أجراها رائد الفضاء سلطان النيادي خلال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، إلى جانب تعزيز التعاون مع المركز في مجال علوم الحياة.
وشهد الاجتماع حضور مؤسسات علمية مرموقة، مثل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة خليفة، وجامعة مالطا.
تناول الاجتماع تفاصيل مهمة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، حيث تم تقديم لمحة شاملة عن مهمته، وأبرز التجارب العلمية التي أجراها، كما تم تسليط الضوء على الأهمية العلمية للمهمة، إلى جانب تطرق الباحثين الحاضرين للاجتماع لأبرز الأبحاث العلمية التي أجراها رائد الفضاء الإماراتي.
وتم تسليط الضوء على مدى مساهمة المركز في تطوير علوم الحياة في الفضاء من خلال إلقاء نظرة ثاقبة على برامجه المتنوعة. وشمل ذلك برنامج أبحاث رواد الفضاء الإماراتي، ومشروعهم التعاوني مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، الخاص بإنتاج بلورات بروتينية.

مركز محمد بن راشد للفضاء
الإمارات
سلطان النيادي
الفضاء
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©