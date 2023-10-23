«علوم الحياة في الفضاء» يناقش تجارب سلطان النيادي

دبي (الاتحاد)

استضاف مركز محمد بن راشد للفضاء، النسخة الأولى من اجتماع «علوم الحياة في الفضاء» بدولة الإمارات العربية المتحدة. تناول الاجتماع، الذي حضره مجموعة من أساتذة الجامعات والباحثين، التجارب العملية التي أجراها رائد الفضاء سلطان النيادي خلال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، إلى جانب تعزيز التعاون مع المركز في مجال علوم الحياة.

وشهد الاجتماع حضور مؤسسات علمية مرموقة، مثل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة خليفة، وجامعة مالطا.

تناول الاجتماع تفاصيل مهمة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، حيث تم تقديم لمحة شاملة عن مهمته، وأبرز التجارب العلمية التي أجراها، كما تم تسليط الضوء على الأهمية العلمية للمهمة، إلى جانب تطرق الباحثين الحاضرين للاجتماع لأبرز الأبحاث العلمية التي أجراها رائد الفضاء الإماراتي.

وتم تسليط الضوء على مدى مساهمة المركز في تطوير علوم الحياة في الفضاء من خلال إلقاء نظرة ثاقبة على برامجه المتنوعة. وشمل ذلك برنامج أبحاث رواد الفضاء الإماراتي، ومشروعهم التعاوني مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، الخاص بإنتاج بلورات بروتينية.