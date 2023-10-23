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تطوير طريق سلامة بنت بطي في مدينة زايد

جانب من أعمال تأهيل وتطوير طريق سلامة بنت بطي (من المصدر)
24 أكتوبر 2023 01:18

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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تواصل بلدية منطقة الظفرة أعمال تطوير وتأهيل طريق الشيخة سلامة بنت بطي - مدينة زايد باتجاه مدينة ليوا، وذلك ضمن خطة صيانة الطرق في مدينة ليوا لعام 2023، وفي إطار حرص البلدية على تطوير وتحسين الطرق والبنية التحتية بالمنطقة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية بشكل متكامل ومستدام، وتوفير مرافق وخدمات رائدة لرفاهية وإسعاد المجتمع.
يهدف المشروع إلى الارتقاء بمكونات واستدامة البنية التحتية، وتحسين جودة الطرق وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والمحافظة على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

مدينة زايد
الظفرة
الإمارات
بلدية الظفرة
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