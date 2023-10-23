«بكم نفتخر» تحتفي بموظفي صحة دبي المتميزين

دبي (الاتحاد)

احتفت هيئة الصحة بدبي، بموظفيها المتميزين والمبدعين، وأصحاب العطاء والخدمة الطويلة، ومجموعة من طلاب برنامج (طب وعلوم)، الذي ترعاه الهيئة، وذلك ضمن المبادرة الاستثنائية (بكم نفتخر)، التي ابتكرتها الهيئة ونفذتها لخلق بيئة محفزة على الإبداع والإنجاز في أوساط جميع موظفيها.

وأعرب عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، عن تقدير الهيئة البالغ واعتزازها بالمكرمين، واعتزازها كذلك بجميع موظفيها، مشيراً إلى أن مبادرة (بكم نفتخر) جاءت حرصاً من الهيئة على توفير أجواء تنافسية إيجابية في أوساط الموظفين، وتشجيعهم على الاجتهاد والتطوير الذاتي والتنمية المهنية، بجانب تعزيز روح المسؤولية في نفوسهم، وحفزهم على العطاء والاجتهاد وتحقيق الأهداف، بما يصب في خدمة المجتمع وأفراده.