«معرض مُصنِّعين» للوظائف اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دورتها الأولى من معرض مُصِّنعين للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعرض الأول من نوعه في الدولة والمتخصص في استعراض الوظائف المتاحة للإماراتيين في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، في مركز أبوظبي للطاقة.

ويأتي تنظيم المعرض، والذي يفتح أبوابه للمواطنين لمدة ثلاث أيام من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً، تماشياً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» وتحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في القطاع الصناعي الخاص عبر برنامج «مُصِّنعين».

وسيتم خلال المعرض موائمة مهارات الكوادر الإماراتية مع أكثر من 500 وظيفة شاغرة ضمن أكثر من 73 شركة صناعية بنظام التوظيف الفوري، وتوفير فرص تدريبية مقرونه بالتوظيف مع أبرز المراكز التدريبية في الدولة، بما في ذلك مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

ويقام المعرض بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وأدنوك، المزود الموثوق للطاقة، ويستهدف إلى استقطاب أكثر من 2000 إماراتي باحث عن عمل.