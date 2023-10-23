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مزاينة سويحان في مهرجان الظفرة... منافسة وتحدٍّ في يومها الثالث

مزاينة سويحان في مهرجان الظفرة... منافسة وتحدٍّ في يومها الثالث
24 أكتوبر 2023 01:18

سويحان (الاتحاد)

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توجت مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة في دورته الـ17، الفائزين في أشواط المزاينة لليوم الثالث على التوالي، ضمن أشواط المفاريد الشرايا المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، وتستمر المزاينة حتى 28 أكتوبر الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.
حضر التتويج في منصة مزاينة الإبل بميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في سويحان بالعين، عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأسفرت النتائج في شوط مفاريد أصحاب السمو الشيوخ - محليات عن فوز «علم» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، بينما حلت ثانياً «نجلاء» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الثالث حلت «وزن» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وجاءت رابعاً «ترف» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، بينما حلت «مصيحه» في المركز الخامس لمالكها الأمير عبدالله سلطان ناصر عبدالعزيزآل سعود.
وفي شوط مفاريد شرايا لابناء القبائل (1) - محليات، فازت في المركز الأول «تاريخ» لمالكها محمد مبارك محمد الراشدي، بينما فازت في المركز الأول في شوط مفاريد شرايا لابناء القبائل (2) - محليات، «الظفره» لمالكها حمد محمد علي محمد المنصوري، وفازت بالمركز الأول في مفاريد شرايا لأبناء القبائل (1) - مجاهيم «قارة بن مرزوق» لمالكها بخيت مرزوق حسن محسن المنهالي، وعن شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل (2) - مجاهيم فازت في المركز الأول «المايحه» لمالكها سعيد بخيت سليم المنهالي.
وسجلت نتائج شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء 2 - مجاهيم، ذهاب المركز الأول إلى «فراعه» لمالكها صالح محسن صالح مبخوت المنهالي، بينما ذهب المركز الأول في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء 2 - محليات إلى «نجود» لمالكها ماجد خلفان خصيب السعيدي، أما في شوط مفاريد المهجنات الأصايل ذهب المركز الأول إلى «صبا» لمالكها ناصر حميد مبارك حربي عريد المنصوري. وعلى صعيد آخر، تدخل إلى شبوك المزاينة صباح اليوم الثلاثاء الإبل المشاركة في أشواط سن اللقايا ضمن أشواط مخصصة للإبل الشريا والتلاد والشركاء من فئات المجاهيم والمحليات، وشوط المهجنات الأصايل، وذلك لعرضها على اللجان الطبية ولجان الفرز والتشبيه، استعداداً لتحكيمها في اليوم التالي وإعلان نتائجها.

مهرجان الظفرة
الإمارات
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