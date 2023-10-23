تعزيز ثقافة الأمن الغذائي لدى طلبة الشارقة

الشارقة (وام)

نظمت هيئة الشارقة للثروة السمكية بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فعالية “بحارُنا ثروتنا” استهدفت من خلالها مجموعة من طلبة المدارس وذلك تماشياً مع خطط الهيئة الاستراتيجية في تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات وتعزيز الدور المجتمعي من خلال نشر الثقافة والتوعية حول أهمية الثروة السمكية وضرورة المحافظة عليها لما لها من أهمية في تعزيز الأمن الغذائي وترسيخ هذه الأهمية لدى الأطفال خصوصاً بأساليب تعليمية وتثقيفية مشوّقة.

وأكد علي أحمد أبو غازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية أن هذه الفعالية ترسخ لدى الأطفال العديد من المفاهيم المتعلقة بالبحار والثروة السمكية التي تحظى باهتمام كبير من أجل الحفاظ عليها باعتبارها من المهن الأصيلة وموروثاً لا يمكن الاستغناء عنه حيث قدمت الهيئة العديد من ورش العمل لطلبة المدارس المشاركين لتعليمهم بأسلوب مشوّق يجمع بين التعليم والتسلية والترفيه وصقل مواهبهم وقدراتهم وتعرفيهم بالثروة السمكية وأهميتها وكيفية تنميتها.