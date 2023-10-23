47 مزرعة عضوية مسجلة على مستوى الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، الحاصلين على شهادة إنتاج عضوي، من المزارعين على مستوى الدولة إلى المشاركة في الجائزة- فئة المزارع العضوية، مع تقديم ما يتعلق بالإنتاج العضوي، والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بذلك والفواتير، بما فيها المبيدات الزراعية المستخدمة، علماً بأن إجمالي المزارع العضوية على مستوى الدولة، حسبما جاء في اللقاء التعريفي، يبلغ 47 مزرعة مسجلة وحاصلة على شهادة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تبلغ قيمة جوائزها 490 ألف درهم، موزعة على 5 فائزين، تتراوح بين 150 ألف درهم للفائز الأول و30 ألف درهم للفائز الأخير.

وأفادت اللجنة بأن من حق المشاركين في الدورة السابقة، الذين لم يتسن لهم الفوز بإحدى الجوائز، التقدم للمشاركة في نفس فئة الجائزة، أما من سبق لهم الفوز فبإمكانهم المشاركة في فئات أخرى غير التي فازوا فيها، جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، «عن بُعد»، إذ يشترط أن تكون الحيازة المشاركة في فئة المزرعة العضوية حاصلة على شهادة معتمدة للإنتاج العضوي من الجهة المختصة في الدولة، وأكد فريق الجائزة أن لجنة التقييم ستقوم بزيارة المزارع المتأهلة لتقييمها وفقاً للمعايير والاشتراطات المحددة في الجائزة، وستعمل على أن تكون تلك الزيارات مفيدة للمربين أنفسهم، كونها تضم مختصين وخبراء في أنظمة الزراعة الحديثة والمستدامة.



5 معايير للمتقدمين

وحددت الجائزة 5 معايير للمتقدمين وكل معيار وزنه 20 %، المعيار الأول: «الاستدامة» والتي تُعنى بتبني أنشطة إنتاجية ذات مردود اقتصادي وتحافظ على البيئة وتدعم الجانب الاجتماعي، وتطبيق الممارسات والأنظمة المساهمة في ترشيد استهلاك الموارد في المزرعة، وتطبيق ممارسات تساهم في إعادة تدوير مخلفات المزرعة بشكل آمن.

وأما المعيار الثاني: «الكفاءة الإنتاجية للمزرعة»، والتي تعني تحقيق إنتاجية عالية في وحدة المساحة بأقل التكاليف مقارنة ببقية المزارعين، كمية إنتاج وجودة تتناسب مع المساحة المزروعة، العمل على تحسين وتطوير إنتاجية المزرعة بشكل دوري، مواصفات وجودة المنتجات وخلوها من العيوب ويتضمن المعيار الثالث: «تطبيق الأمن الحيوي للوقاية من الآفات»، وذلك باتباع نهج فعال للإدارة المتكاملة للآفات والسيطرة عليها تحت مستوى الضرر الاقتصادي، والتعامل الآمن مع المبيدات والمواد الكيميائية مع وجود سجلات للمتابعة، وتعزيز دور المكافحة الحيوية كأحد الحلول المستدامة في مكافحة الآفات.

ويتضمن المعيار الرابع «تطبيق الابتكارات الزراعية» بتبني ابتكارات وتقنيات تساهم في خفض تكاليف الإنتاج في المزرعة.

جهود مالك المزرعة في إيجاد حلول للتحديات وإدارة المزرعة بفعالية، وحرص مالك المزرعة على التطوير عن طريق حضور الدورات وورش العمل والفعاليات التي تساهم في الارتقاء بمستوى المزرعة، وجود كادر مدرب على استخدام التقنيات المختلفة وإدارة الأنظمة.

فيما يهتم المعيار الخامس: «عمليات ما بعد الحصاد» بالتأكد من تطبيق الممارسات والأنظمة الموصى بها لعمليات الفرز والتبريد والتخزين للحفاظ على جودة المحصول، وجود مواقع مناسبة للفرز والتبريد والتعبئة، التعامل السليم مع الإنتاج وفائض الإنتاج، مما يساهم في تقليل الفاقد من الإنتاج، القدرة على تسويق منتجات المزرعة من خلال منافذ البيع.



الجدول الزمني

وفقاً للجدول الزمني للجائزة، سيتم إغلاق باب التسجيل في 30 نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها مباشرة مرحلة التقييم الفني والميداني، حيث ستتم زيارة المزارع المتأهلة لتقييمها وفق المعايير والشروط الخاصة بالجائزة، والتي تم وضعها من قبل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء وفنيين في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بالإضافة إلى الابتكار الزراعي.