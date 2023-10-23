«تدوير» و«رونالد برجر» راعيان استراتيجيان لجناح النفايات خلال «COP28»

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت تدوير (شركة أبوظبي لإدارة النفايات)، بالتعاون مع شركة رونالد برجر، عن رعايتها الاستراتيجية لجناح «النفايات والموارد» التابع للجمعية الدولية للنفايات الصلبة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب28)، والذي يُعد منصة مثالية للتواصل والنقاش حول السبل التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وإدارة النفايات الخالية من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، بما ينسجم مع مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ.

وقال كارلوس سيلفا، رئيس الجمعية الدولية للنفايات الصلبة: «تأتي مشاركتنا في مؤتمر الأطراف (كوب 28) من خلال إطلاق جناح «النفايات والموارد» الأول من نوعه، باعتباره فرصة مثالية لاستعراض الإمكانات التي يتميز بها قطاع إدارة النفايات والموارد للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، مما يعكس التزامنا بمواصلة جهودنا الرامية إلى توفير منصة عالمية تعزز التعاون بين الجهات لإطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى بناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية وأكثر استدامة.»

وتواصل الشركة جهودها لضمان بيئة أكثر نظافة وصحة لجميع سكان إمارة أبوظبي، حيث تنسجم رعاية «تدوير» للجناح مع رؤى وتطلعات الشركة الرامية لتحقيق الإدارة المستدامة للنفايات والحفاظ على البيئة ومواردها. كما تهدف «تدوير» من خلال مشاركتها في الحدث إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون العالمي ودوره في تطوير استراتيجيات مبتكرة لإدارة النفايات على مستوى المنطقة، ما يعكس تفانيها والتزامها نحو تحقيق التميز البيئي ودورها المحوري في دعم الجهود العالمية لبناء مستقبل أكثر استدامة.

ويهدف «جناح النفايات والموارد»، الذي سيتم إطلاقه بالشراكة مع مركز الميثان العالمي وشركة رونالد برجر، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات الإدارية، إلى توفير منصة مثالية للمعلومات، إلى جانب تشجيع الجهات على دعم الجهود العالمية للحد من ظاهرة تغير المناخ. كما تسعى «الجمعية الدولية للنفايات الصلبة» إلى التعاون مع الجهات الراعية لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، لتشجيع مفاوضي السياسات والهيئات الدولية وممثلي الجهات المحلية وأفراد المجتمع على إيجاد حلول مبتكرة لقطاع إدارة النفايات والموارد.

وقال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «تدوير»: «يعد إطلاق جناح «النفايات والموارد» التابع للجمعية الدولية للنفايات الصلبة، خطوة في غاية الأهمية تساهم في تعزيز جهودنا الرامية إلى الحد من ظاهرة تغير المناخ، إذ كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن قطاع إدارة النفايات بإمكانه الحد من إنتاج ما يقارب 1.8 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو احتمال لم يسبق طرحه خلال النقاشات العالمية المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة».

وأضاف: «نهدف من خلال إطلاق جناح «النفايات والموارد» في مؤتمر الأطراف (كوب28)، إلى الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى القطاع للحد من الآثار الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى تطوير الممارسات المتعلقة بالتحول نحو الاقتصاد الدائري، والتي من شأنها تحويل النفايات بعيداً عن المطامر والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً.»