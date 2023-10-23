السفير الفيتنامي: «كونغرس الإعلام» يقدم مساهمات كبيرة لمجتمع الإعلام العالمي

أبوظبي (وام)

قال نغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، إن الكونغرس العالمي للإعلام سيقدم مساهمات كبيرة لمجتمع الإعلام العالمي. وقال إن الإعلام يجمع دول العالم سوياً، وبهذه الطريقة، تلعب وسائل الإعلام دوراً مهماً في العلاقات بين فيتنام والإمارات.

ولفت إلى أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وكالة أنباء الإمارات «وام» ووكالة أنباء فيتنام خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها نائبة رئيس فيتنام فوتي آنه شوان إلى الإمارات في مايو 2023 بهدف إقامة شراكة لتبادل المحتوى الإعلامي بين الوكالتين.

وأضاف: «أتطلع إلى مشاركة فاعلة لجناح وكالة أنباء فيتنام في الكونغرس العالمي للإعلام»، وقال إن الكونغرس العالمي للإعلام بما يوفره من فرص جمع المؤسسات الإعلامية حول العالم في مكان واحد، يتيح التعرف على واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم، ومن ثم صياغة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة.