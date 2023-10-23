السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

السفير الفيتنامي: «كونغرس الإعلام» يقدم مساهمات كبيرة لمجتمع الإعلام العالمي

نغوين مانه توان
24 أكتوبر 2023 01:18

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ«هدنة إنسانية فورية» في غزة
الإمارات.. حراك دبلوماسي وإنساني نشط لدعم الشعب الفلسطيني

قال نغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، إن الكونغرس العالمي للإعلام سيقدم مساهمات كبيرة لمجتمع الإعلام العالمي. وقال إن الإعلام يجمع دول العالم سوياً، وبهذه الطريقة، تلعب وسائل الإعلام دوراً مهماً في العلاقات بين فيتنام والإمارات.
ولفت إلى أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وكالة أنباء الإمارات «وام» ووكالة أنباء فيتنام خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها نائبة رئيس فيتنام فوتي آنه شوان إلى الإمارات في مايو 2023 بهدف إقامة شراكة لتبادل المحتوى الإعلامي بين الوكالتين.
وأضاف: «أتطلع إلى مشاركة فاعلة لجناح وكالة أنباء فيتنام في الكونغرس العالمي للإعلام»، وقال إن الكونغرس العالمي للإعلام بما يوفره من فرص جمع المؤسسات الإعلامية حول العالم في مكان واحد، يتيح التعرف على واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم، ومن ثم صياغة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة.

فيتنام
الإمارات
الكونغرس العالمي للإعلام
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©