الروبوت يعزز السلامة المرورية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وظفت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي تقنيات الذكاء الاصطناعي في التوعية المرورية، باستخدام روبوتها الآلي الذكي في العديد من الفعاليات، خلال العام الجاري.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات، أن الروبوت الذكي يعزز الجاهزية للمستقبل فيما يتعلق بإنجاز المهام الأمنية والشرطية، وتسريع تبني التطبيقات التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب مشاركته في التثقيف المروري الرقمي.

وقال الرائد أحمد عبد الله المهيري، مدير فرع العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات ومدير مشروع التوعية المرورية الرقمية، إن الروبوت الآلي والذكي يقدم النصائح المرورية ويعرض الأفلام التوعوية الرقمية للجمهور، وأشار إلى أن الروبوت الذكي شارك في معرض أسبوع المرور الخليجي، وبطولة الجو جيتسو في أرينا- أبوظبي ومهرجان ليوا للرطب ومعرض صيف بأمان، وأن الجمهور تفاعل مع الروبوت وتعامل مع تقنياته الحديثة بسهولة وساهم في توصيل التوعية، وقدم الردود حول تساؤلاتهم.