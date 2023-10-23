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«مجتمعي آمن» يحصد جائزة «جلوبي للأعمال» كأفضل تطبيق

«مجتمعي آمن» يحصد جائزة «جلوبي للأعمال» كأفضل تطبيق
24 أكتوبر 2023 01:18

أبوظبي (وام)

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حصل تطبيق «مجتمعي آمن» التابع للنيابة العامة للدولة، على جائزة أفضل تطبيقات المعلومات التقنية للعام 2023 ضمن جائزة «جلوبي للأعمال»، تقديراً للخدمات الذكية التي يوفرها التطبيق ومواكبته لأحدث التقنيات وتميزه ببساطة وسهولة الاستخدام، وتمكين الجمهور من الإبلاغ عن أي جريمة أو اشتباه يقع على مواقع التواصل الاجتماعي من دون الحاجة إلى زيارة مقارات النيابة العامة للدولة.
تعد جائزة «جلوبي العالمية للأعمال» إحدى أبرز الفعاليات العالمية التي تقام لتكريم الجهات والأفكار المثمرة والإبداعية في قطاع الأعمال، والاعتراف بالإنجازات، والأفكار الملهمة. وتستهدف الجائزة التي تُعنى بدراسة أفضل الممارسات في مجال تطوير وتصميم التطبيقات الإلكترونية التي تقدم قيمة مضافة للجمهور، إبراز الأعمال المتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي، حيث جاء اختيار تطبيق «مجتمعي آمن» الذكي للفوز بهذه الجائزة بناء على عدة معايير أهمها قدرة التطبيق التكنولوجية وتجربة المستخدم والابتكار في تصميم التطبيق.
وعبر غريب الكتبي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي عن اعتزاز النيابة العامة للدولة باختيار التطبيق الذكي «مجتمعي آمن» للفوز الجائزة العالمية كأفضل تطبيق ذكي للعام 2023 من بين التطبيقات المشاركة في الجائزة، مُعرباً عن تقديره للجهود التي بذلها فريق العمل في النيابة العامة للدولة في استحداث وتطوير هذا التطبيق الذي يهدف إلى تعزيز قدرتها على توفير خدمات الإبلاغ عن الجرائم على وسائل التواصل الاجتماعي بكل سهولة ويسر.

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