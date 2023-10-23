انطلاق المؤتمر الدولي الأول للمرأة العربية الملهمة في الشارقة

الشارقة (وام)

بدأت، أمس، أعمال المؤتمر الدولي الأول للمرأة العربية الملهمة تحت شعار«ماضٍ عريق.. ومستقبل مستدام»، الذي تنظمه مؤسسة «رويال ويب» الإماراتية لإدارة وتنظيم الفعاليات، بالتعاون مع شركائها الداعمين، وذلك في فندق هوليداي إن الشارقة ويستمر ثلاثة أيام، بحضور ميرزا الصايغ نائب رئيس هيئة آل مكتوم الخيرية بدبي، والسفير الدكتور يوسف الصابري الأمين العام للمعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، وعدد من المهتمين بقضايا المرأة، ومشاركين من 9 دول عربية.

ويهدف المؤتمر إلى جمع كبار الباحثين والأكاديميين والمهنيين وصانعي السياسات والجهات الحكومية من مجموعة التخصصات، لمناقشة وتبادل أحدث نتائج البحوث وأفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بمستقبل المرأة العربية عامة والإماراتية خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي، وفى قضايا التمكين بكافة مجالاته، ومستقبل المرأة فيما بعد التمكين وما يرتبط من تحولات، بالإضافة إلى كيفية استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات الاجتماعية والتنموية في البلدان العربية.

وأكد الدكتور جاسم ميرزا، رئيس المؤتمر، أهمية المؤتمر باعتباره الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي الذي يهتم بالمرأة العربية الملهمة في زمن يهدف إلى التقليل من دورها الأسري والمجتمعي، من خلال أوراق عمل المؤتمر التي تسلط الضوء على المضمون الإعلامي الذي يصور المرأة أنها سلعة، وفي المقابل نرى أن المرأة العربية مازالت تحتفظ بعادتها وتقاليدها وقيامها بواجباتها تجاه أسرتها.