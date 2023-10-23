«اللجنة الأمنية بالشارقة» تؤكد جاهزيتها لانتخابات المجلس الاستشاري 2023

الشارقة (وام)

أكدت اللجنة الأمنية بالشارقة جاهزيتها عبر خطة أمنية متكاملة لضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للناخبين في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لعام 2023، وذلك عبر تأمينها لـ9 مراكز انتخابية في إمارة الشارقة ومدنها.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الأمنية الذي عُقد أمس بمقر القيادة برئاسة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة رئيس اللجنة الأمنية لانتخابات ‏المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور أعضاء اللجنة من كبار الضباط في القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى جانب ممثلي الشرطة أعضاء لجان الدوائر الانتخابية.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الأمنية الرامية إلى ضمان نجاح العملية الانتخابية لعام 2023 بأعلى معايير الدقة والتميز عبر ‏خطط أمنية ومرورية، تعزز الأمن والسلامة للناخبين وتحقق انسيابية حركة السير والمرور في جميع الميادين والساحات المحيطة ‏بالمراكز الانتخابية.