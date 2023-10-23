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زيادة في طلبة المدارس الخاصة بدبي

مقر هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (من المصدر)
24 أكتوبر 2023 01:18

دبي (الاتحاد)

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سجّلت المدارس الخاصة في دبي زيادة غير مسبوقة في أعداد طلبتها، والتي تعد الأعلى منذ تأسيس هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في عام 2007. وبلغ معدل النمو في أعداد الطلبة خلال العام الدراسي الحالي 2023- 2024م رقماً مزدوجاً بزيادة وصلت نسبتها إلى 12 في المئة، مع التحاق أكثر من 39 ألف طالب وطالبة بالمدارس الخاصة بدبي، مقارنة بأعداد العام الدراسي الماضي، ليصل بذلك إجمالي عدد طلبة المدارس الخاصة في دبي إلى أكثر من 365 ألف طالب وطالبة.
وقال الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «ستواصل دبي استقبال أعداد قياسية من العائلات والمعلمين كل عام، وتمنح المدارس في دبي الأولوية لجودة التعليم، وجودة الحياة، والتعليم الدامج، مع إتاحة التنوع في مناهجها المطبقة، ومواقعها الجغرافية، والتركيبة السكانية. يقدم هذا المزيج للمعلمين تجارب مهنية لا تنسى، كما يقدم لأولياء الأمور عهداً بأن أطفالهم سيتلقون تعليماً لا مثيل له في العالم».
وتضم إمارة دبي 220 مدرسة خاصة توفر 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً لأكثر من 180 جنسية وثقافة.

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