جمال السويدي يلتقي القائد العام لقوة دفاع البحرين

البحرين (الاتحاد)

التقى، أمس معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، خلال زيارته لمملكة البحرين الشقيقة، صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وقدم له نسخة من كتابه الجديد «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، الذي يُسلط الضوء على بعض المحطات الرئيسة في مسيرة صاحب السمو، رئيس الدولة -حفظه الله-. بحضور الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان البحرينية.

وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بمعالي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مشيداً معاليه بهذا الكتاب التوثيقي المهم الذي يتناول سيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونشأته، ومكونات شخصيته في أبعادها المختلفة، وتأثره بثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها الحضاري، ومسيرة سموه في العمل الوطني والعسكري، مثنياً معاليه على ما كشفه الكتاب عن الجوانب الإنسانية لسموه المستمدة من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يعد نموذجاً للقيادة الحكيمة الواعية والملهمة، وأسهمت رؤاه وإنجازاته في تحقيق النهضة الحديثة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بالدوافع الوطنية لمعالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، والقدرات الفكرية التي برزت في الكتاب، متمنياً له التوفيق والنجاح في إصداراته القادمة.