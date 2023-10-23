انتخاب علي النعيمي نائباً لرئيس «البرلماني الدولي»

أبوظبي (الاتحاد)

انتخبت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية، نائباً لرئيس الاتحاد، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد، والدورة 212 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية بجمهورية أنغولا في العاصمة لواندا حتى 27 أكتوبر.

الى ذلك، شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة، في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية والآسيوية، التي عقدت على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم.

وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من سارة محمـد فلكنـاز نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيـد المهيري، وميرة سلطـان السويدي، وخالد عمر الخرجي، أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وعرض معالي الدكتور علي راشد النعيمي بصفته ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد برئاسة معالي حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري، تقريراً حول عمل اللجنة التنفيذية واللجنة الفرعية للشؤون المالية، وتضمن العرض مستجدات مناقشة ميزانية الاتحاد للعام 2024، وتقرير المدقق الخارجي على حسابات الاتحاد للعام 2022، والوضع المالي للاتحاد حتى تاريخ 31 يوليو 2023م.

كما عرض معالي النعيمي تقرير مجموعة العمل حول الشفافية والمساءلة والانفتاح التابعة للجنة التنفيذية، وافتتاح المكاتب الإقليمية للاتحاد، والتعديلات التي استعرضتها اللجنة التنفيذية الواردة من البرلمانات الوطنية والمجموعات الجيوسياسية وأجهزة الاتحاد على النظام الأساسي للاتحاد، والاجتماعات المستقبلية للاتحاد، والتحضيرات الخاصة بتنظيم المؤتمر السادس لرؤساء برلمانات العالم في عام 2025 المقترح عقده في مقر الأمم المتحدة في جنيف.