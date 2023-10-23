السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انتخاب علي النعيمي نائباً لرئيس «البرلماني الدولي»

علي راشد النعيمي خلال الاجتماعات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية والآسيوية (وام)
24 أكتوبر 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ«هدنة إنسانية فورية» في غزة
الإمارات.. حراك دبلوماسي وإنساني نشط لدعم الشعب الفلسطيني

انتخبت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية، نائباً لرئيس الاتحاد، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد، والدورة 212 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية بجمهورية أنغولا في العاصمة لواندا حتى 27 أكتوبر.
الى ذلك، شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة، في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية والآسيوية، التي عقدت على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم.
وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من سارة محمـد فلكنـاز نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيـد المهيري، وميرة سلطـان السويدي، وخالد عمر الخرجي، أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وعرض معالي الدكتور علي راشد النعيمي بصفته ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد برئاسة معالي حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري، تقريراً حول عمل اللجنة التنفيذية واللجنة الفرعية للشؤون المالية، وتضمن العرض مستجدات مناقشة ميزانية الاتحاد للعام 2024، وتقرير المدقق الخارجي على حسابات الاتحاد للعام 2022، والوضع المالي للاتحاد حتى تاريخ 31 يوليو 2023م.
كما عرض معالي النعيمي تقرير مجموعة العمل حول الشفافية والمساءلة والانفتاح التابعة للجنة التنفيذية، وافتتاح المكاتب الإقليمية للاتحاد، والتعديلات التي استعرضتها اللجنة التنفيذية الواردة من البرلمانات الوطنية والمجموعات الجيوسياسية وأجهزة الاتحاد على النظام الأساسي للاتحاد، والاجتماعات المستقبلية للاتحاد، والتحضيرات الخاصة بتنظيم المؤتمر السادس لرؤساء برلمانات العالم في عام 2025 المقترح عقده في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

علي النعيمي
الإمارات
الاتحاد البرلماني الدولي
علي راشد النعيمي
الشعبة البرلمانية الإماراتية
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©