السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تُطلع أكاديمية ربدان على منظومة "براكة" للحالات الطارئة

شرطة أبوظبي تُطلع أكاديمية ربدان على منظومة "براكة" للحالات الطارئة
24 أكتوبر 2023 10:12

اطلع وفد طلابي من أكاديمية ربدان بأبوظبي، على جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتجيين في تأمين محطة براكة وتعزيز الجاهزية في مواجهة حالات الطوارئ النووية للمنظومة الخارجية وفق الخطط الموضوعة.

والتقى العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وفد الأكاديمية الذي ترأسه الدكتور عربي القروي من قسم الإدارة المتكاملة للأزمات واستمرارية العمليات، وقدم لهم شرحاً حول أهداف مركز الاستجابة للطوارئ بمحطة براكة وإجراءات المحيط الخارجي للمحطة، وأطلعهم على أهمية التمارين الميدانية ودورها في تعزيز الاستجابة مع الشركاء في مجالات القيادة والسيطرة والاتصالات والاستجابة الإعلامية، وحالات الإطفاء والإنقاذ ومتابعة العمل بمركز الاستقبال والإيواء والاستجابة الطبية وذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتطورة.

وأوضح الدكتور عربي القروي، أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام أكاديمية ربدان بتعريف طلابها بما يعزز مهاراتهم المستقبلية ضمن تخصصاتهم المختلفة، خصوصا وأن الأكاديمية متخصصة في مجال السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

أخبار ذات صلة
«المهام الخاصة» بطل اللياقة والتحدي للرجال
تنبيه من شرطة أبوظبي

وثمن الوفد جهود شرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين في اتباع  أفضل المعايير العالمية لتأمين محطة براكة.

 

 

     

المصدر: وام
براكة
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©