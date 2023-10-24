شرطة أبوظبي تُطلع أكاديمية ربدان على منظومة "براكة" للحالات الطارئة

اطلع وفد طلابي من أكاديمية ربدان بأبوظبي، على جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتجيين في تأمين محطة براكة وتعزيز الجاهزية في مواجهة حالات الطوارئ النووية للمنظومة الخارجية وفق الخطط الموضوعة.

والتقى العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وفد الأكاديمية الذي ترأسه الدكتور عربي القروي من قسم الإدارة المتكاملة للأزمات واستمرارية العمليات، وقدم لهم شرحاً حول أهداف مركز الاستجابة للطوارئ بمحطة براكة وإجراءات المحيط الخارجي للمحطة، وأطلعهم على أهمية التمارين الميدانية ودورها في تعزيز الاستجابة مع الشركاء في مجالات القيادة والسيطرة والاتصالات والاستجابة الإعلامية، وحالات الإطفاء والإنقاذ ومتابعة العمل بمركز الاستقبال والإيواء والاستجابة الطبية وذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتطورة.

وأوضح الدكتور عربي القروي، أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام أكاديمية ربدان بتعريف طلابها بما يعزز مهاراتهم المستقبلية ضمن تخصصاتهم المختلفة، خصوصا وأن الأكاديمية متخصصة في مجال السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وثمن الوفد جهود شرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين في اتباع أفضل المعايير العالمية لتأمين محطة براكة.