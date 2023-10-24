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سرور بن محمد يحضر حفل سفارة كازاخستان بمناسبة يومها الوطني

سرور بن محمد يحضر حفل سفارة كازاخستان بمناسبة يومها الوطني
24 أكتوبر 2023 11:13

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق سانت ريجينس الكورنيش أبوظبي - معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسيف الشامسي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة ومن أبناء الجالية الكازاخية المقيمة بالدولة.

ووجه سفير جمهورية كازاخستان - في كلمة له بهذه المناسبة - الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات وجميع مؤسساتها على الدعم الذي تقدمه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .. لافتا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تأسست قبل أكثر من ثلاثة عقود .. مشيدا بالدعم المتبادل والإرادة السياسية الراسخة لقادة البلدين الصديقين والتي أسفرت عن علاقات مميزة عنوانها الثقة والصداقة المتينة.

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وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لكازاخستان في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 632.6 مليون دولار في نهاية عام 2022، فيما بلغت الصادرات من الإمارات إلى كازاخستان حوالي 72.3 مليون دولار ، وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية حوالي 2.7 مليار دولار.

وقال إن السياحة أيضا مجال واعد للتعاون المشترك بين كازاخستان ودولة الإمارات باعتبارها مركزا سياحيا عالميا معترفا به .. مشيرا إلى وجود أكثر من 40 رحلة جوية مباشرة في كلا الاتجاهين أسبوعيا.

 

 

 
 
 
 
 

 

المصدر: وام
سرور بن محمد
حفل
كازاخستان
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