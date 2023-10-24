السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

250 ألف مخالفة رادار بعجمان

تزويد شوارع عجمان بأجهزة مراقبة وضبط السرعات (من المصدر)
24 أكتوبر 2023 13:05

سعيد أحمد (عجمان) بلغ عدد مخالفات أجهزة ضبط السرعة في شوارع إمارة عجمان، خلال الـ 8 أشهر الماضية، 250 ألفاً و127 مخالفة، بانخفاض 6% مقارنة بالعام الماضي بالفترة ذاتها، فيما تم سحب 169 رخصة قيادة مركبة، وحجز 6471 مركبة في نفس الفترة المذكورة.

وأكد المقدم راشد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، في تصريح لـ«الاتحاد» أن تركيب أجهزة ضبط السرعة على الشوارع، جاء تماشياً مع رؤية وزارة الداخلية، وتحقيقاً لهدفها الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز الأمن ‏والأمان، ‏وجعل الطرق أكثر أماناً، مؤكداً إن شرطة عجمان تسعى من خلال تلك الإجراءات إلى الحد من التجاوزات والسرعات ‏الكبيرة، التي يقود بها بعض السائقين، وخفض نسبة الحوادث على الشوارع. وأشار إلى أن أجهزة ضبط السرعة، تتميز بمواصفات ذكية وعالية الدقة، من أهمها قراءة سرعة المركبات ومخالفة متجاوزي السرعات المحددة، بالإضافة إلى قدرتها على تحرير أكثر من مخالفة في وقت واحد، ومخالفة المركبات التي تتجاوز في غير المكان المصرح لها فيه، كالشاحنات التي تتجاوز في المسار غير القانوني لها، بالإضافة إلى تميزها بمخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، في حال قيام السائق بالاقتراب من مركبة أخرى أمامه بمسافة غير آمنة، ويقوم جهاز الرادار بقياس هذه المسافة ومقارنتها بالمسافة المرورية القانونية، وعليه تتم مخالفة المركبة الخلفية التي أخلت بالنظام المروري بالطريقة التي قد تؤدي لحوادث جسيمة وخصوصاً في الطرقات السريعة.

أخبار ذات صلة
البطائح وعجمان يتعادلان 1-1
«الإمبراطور» يُجمد «الإعصار» عند «الصفر»!

وقال المقدم راشد بن هندي، إن شرطة عجمان تحرص على سلامة الأرواح، وتسعى إلى تعزيز الوعي المروري بين قائدي المركبات، مناشداً جميع السائقين ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة لكل طريق، وتطبيق القواعد المرورية أثناء القيادة، بالانتباه والتركيز على حركة الطريق ومحيطه، واتباع التوجيهات الموجودة على الشواخص واللوحات الإرشادية المنتشرة على الطرق والتقيد بها، والمحافظة على القيادة ضمن أفضل الضوابط والمعايير، لتجنب وقوع الحوادث البليغة.
     

الرادارات
عجمان
المخالفات المرورية
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©