250 ألف مخالفة رادار بعجمان

سعيد أحمد (عجمان) بلغ عدد مخالفات أجهزة ضبط السرعة في شوارع إمارة عجمان، خلال الـ 8 أشهر الماضية، 250 ألفاً و127 مخالفة، بانخفاض 6% مقارنة بالعام الماضي بالفترة ذاتها، فيما تم سحب 169 رخصة قيادة مركبة، وحجز 6471 مركبة في نفس الفترة المذكورة.

وأكد المقدم راشد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، في تصريح لـ«الاتحاد» أن تركيب أجهزة ضبط السرعة على الشوارع، جاء تماشياً مع رؤية وزارة الداخلية، وتحقيقاً لهدفها الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز الأمن ‏والأمان، ‏وجعل الطرق أكثر أماناً، مؤكداً إن شرطة عجمان تسعى من خلال تلك الإجراءات إلى الحد من التجاوزات والسرعات ‏الكبيرة، التي يقود بها بعض السائقين، وخفض نسبة الحوادث على الشوارع. وأشار إلى أن أجهزة ضبط السرعة، تتميز بمواصفات ذكية وعالية الدقة، من أهمها قراءة سرعة المركبات ومخالفة متجاوزي السرعات المحددة، بالإضافة إلى قدرتها على تحرير أكثر من مخالفة في وقت واحد، ومخالفة المركبات التي تتجاوز في غير المكان المصرح لها فيه، كالشاحنات التي تتجاوز في المسار غير القانوني لها، بالإضافة إلى تميزها بمخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، في حال قيام السائق بالاقتراب من مركبة أخرى أمامه بمسافة غير آمنة، ويقوم جهاز الرادار بقياس هذه المسافة ومقارنتها بالمسافة المرورية القانونية، وعليه تتم مخالفة المركبة الخلفية التي أخلت بالنظام المروري بالطريقة التي قد تؤدي لحوادث جسيمة وخصوصاً في الطرقات السريعة.

وقال المقدم راشد بن هندي، إن شرطة عجمان تحرص على سلامة الأرواح، وتسعى إلى تعزيز الوعي المروري بين قائدي المركبات، مناشداً جميع السائقين ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة لكل طريق، وتطبيق القواعد المرورية أثناء القيادة، بالانتباه والتركيز على حركة الطريق ومحيطه، واتباع التوجيهات الموجودة على الشواخص واللوحات الإرشادية المنتشرة على الطرق والتقيد بها، والمحافظة على القيادة ضمن أفضل الضوابط والمعايير، لتجنب وقوع الحوادث البليغة.





