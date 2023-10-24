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حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشيخ أحمد بن علي النعيمي

حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشيخ أحمد بن علي النعيمي
24 أكتوبر 2023 15:00

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ أحمد بن علي بن راشد النعيمي، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس. كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما، والتي أقيمت بعد صلاة الظهر اليوم في مسجد الشيخ زايد بعجمان، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، وعدد من الشيوخ. كما أدى الصلاة عدد من كبار المسؤولين ومن مديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين والمقيمين. وشيع جثمان الفقيد عقب الصلاة إلى مقبرة عجمان حيث ووري الثرى. وتقدم المشيعون بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وإلى شيوخ آل النعيمي بهذا المصاب الجلل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. تقبل التعازي في وفاة فقيد آل النعيمي في خيمة العزاء في منطقة الرميلة بعجمان.

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