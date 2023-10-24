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محمد بن راشد يلتقي ملك البحرين في أبوظبي

محمد بن راشد يلتقي ملك البحرين في أبوظبي
24 أكتوبر 2023 15:47

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله اليوم (الثلاثاء) أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في مقر إقامة جلالته في أبوظبي.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء بزيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى بلده الثاني الإمارات، مؤكداً سموه عمق الروابط الأخوية بين الدولتين، وما تشهده من تطور مستمر يتجسد في أطر الشراكة والتعاون في العديد من القطاعات الحيوية، وبما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

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وتبادل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجلالة ملك البحرين بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة والتطورات الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية وتطرقا إلى سبل تطوير العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.

المصدر: وام
البحرين
الإمارات
محمد بن راشد
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