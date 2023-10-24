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برعاية منصور بن زايد .. انطلاق فعاليات "مهرجان ومزاد الوثبة للتمور" 13 ديسمبر

برعاية منصور بن زايد .. انطلاق فعاليات "مهرجان ومزاد الوثبة للتمور" 13 ديسمبر
24 أكتوبر 2023 16:22

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنظِّم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، "مهرجان ومزاد الوثبة للتمور" خلال الفترة من 13 إلى 22 ديسمبر المقبل بمنطقة الوثبة في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي.

وينضم المهرجان إلى سلسلة المهرجانات التراثية التي تنظِّمها اللجنة، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، بهدف النهوض بالثروة الزراعية في دولة الإمارات خصوصاً شجر النخيل، لتعزيز مسيرة التنمية الزراعية التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيَّب الله ثراه"، ورؤيته بشأن استدامة الزراعة خاصة زراعة النخيل، وإنتاج التمور وتسويقها وما يرتبط بها من صناعات، فضلاً عن دعم مشاريع تعزيز الأمن الغذائي وصون التراث لضمان استدامته.

يهدف المهرجان إلى توفير سوق ومنصة متخصِّصة بالتمور لدعم زراعتها وصناعتها، إلى جانب تشجيع المزارعين ومنتجي التمور على تسويق إنتاجهم عبر منصة سنوية في أبوظبي يلتقي خلالها المزارعون والمنتجون لتبادل الخبرات، وتقديم أجود أنواع التمور إلى الزوّار.

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ويسعى المهرجان إلى استقطاب المهتمين وزوّار مهرجان الشيخ زايد التراثي في منطقة الوثبة، بصفته منصةً متخصِّصةً بتسويق التمور الإماراتية والعالمية ومنتجاتها وبيعها، إضافةً إلى الحفاظ على الموروث الثقافي والزراعي في الدولة، وإفساح المجال لتبادل الخبرات بين المزارعين من مختلف دول العالم بشأن أساليب الزراعة الحديثة، وكيفية العناية بشجرة النخلة، والتعريف بالتراث الإماراتي الأصيل.

ويشهد المهرجان مجموعةً من المسابقات والفعاليات التي تحتفي بموسم جني التمور، ومنها مسابقة مزاينة التمور، وتشمل تمور النخبة ودباس وخلاص وفرض وشيشي وبومعان، إضافةً إلى تغليف التمور (دون إضافات، إضافات)، والطبخ بالتمور وزيت الزيتون، ومزاد التمور الذي يشهد مزايدات على التمور الإماراتية الفاخرة.. وتتضمَّن فعاليات المهرجان أيضاً نشاطات القرية التراثية ومعرضاً للشركات والجهات المشاركة.

المصدر: وام
التمور
منصور بن زايد
الوثبة
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