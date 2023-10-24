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مركز تحكم "تاكسي دبي" يراقب ويتتبع بالذكاء الاصطناعي حركة 7200 مركبة وأداء 14500 سائق

مركز تحكم "تاكسي دبي" يراقب ويتتبع بالذكاء الاصطناعي حركة 7200 مركبة وأداء 14500 سائق
24 أكتوبر 2023 16:35

توظف مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي تقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة وتتبع أداء السائقين وحركات المركبات التابعة لها، (الأجرة، والليموزين، والحافلات المدرسية، والحافلات التجارية، والدراجات النارية).
وقال عمار البريكي مدير إدارة تشغيل الأسطول في مؤسسة تاكسي دبي، نحرص دائماً على إبراز جهود مركز التحكم وتعريف الجمهور ومستخدمين الطريق بدور المؤسسة في الاستفادة من التقنيات والأنظمة الذكية لمراقبة وتتبع7,200 مركبة، ومراقبة وتتبع أداء 14,500 سائق.

ومن مهام المركز كذلك مساعدة الإدارة العليا على اتخاذ القرارات المناسبة بمرونة وفي وقت قياسي إلى جانب توفير تقويم رئيسي للفعاليات التي تنظم في إمارة دبي لتوزيع أسطول مركبات الأجرة حسب الطلب، وإعادة توجيه المركبات الشاغرة إلى المناطق ذات الطلب المرتفع. 


ويتم من خلال المركز رصد سلوك السائقين ومدى التزامهم بالضوابط المحددة لـ 400 مركبة ليموزين و1000 حافلة مدرسية، و600 دراجة توصيل، كما يراقب المركز مسار المركبات وضمان سلامة عمليات النقل.

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وتحرص المؤسسة على تتبع 1000حافلة مدرسية لضمان سلامة الطلبة ووصولهم إلى مدارس ومنازلهم في الموعد المحدد ويكون ذلك من خلال مراقبة سير الرحلات ومعلومات الطلبة ومدى التزام السائقين بأوقات العمل وملاحظة سلوكهم وتحقيق خدمة التنبيه الفوري عند الضرورة.


ويراقب المركز 5200 مركبة أجرة لضمان استمرارية توفر الخدمة على مدار الساعة وتقديم الدعم للسائقين والرد على اتصالاتهم وتوجيههم إلى الأماكن الأكثر طلباً للخدمة وقياس الكفاءة اليومية لحركة وتنقل المركبات إلى تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى الأداء بما يتوافق مع احتياجات المتعاملين.


 

المصدر: وام
الذكاء الاصطناعي
دبي
تاكسي دبي
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