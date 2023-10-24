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الإمارات تدعم الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في كوت ديفوار

الإمارات تدعم الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في كوت ديفوار
24 أكتوبر 2023 19:52

 وقّع سعادة الدكتور راشد علي الكعبي، مساعد الوزير للشؤون العسكرية والأمنية في وزارة الخارجية، والفريق ريجيس كولكومبيت، مدير التعاون الأمني والدفاعي (DCSD) بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، اتفاقاً فنياً يشمل التعاون والتنسيق بين حكومة دولة الامارات والأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب AILCT ومقرها في كوت ديفوار.

وأقيم حفل التوقيع على هذا الاتفاق التقني - الذي يعكس العلاقات بين دولة الإمارات وفرنسا وكوت ديفوار في مجال الأمن والدفاع - في سفارة دولة الإمارات في باريس بحضور سعادة موريس كواكو باندامان، سفير جمهورية ساحل العاج لدى فرنسا.

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وتعد الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب مشروعا أطلقته فرنسا وكوت ديفوار في عام 2017، ويشرف عليه مجلس إدارة منذ عام 2023 يسمح بمشاركة العديد من المانحين الدوليين، وقد تم الاعتراف بالأكاديمية كمرجع للقارة الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب.

المصدر: وام
الإمارات
كوت ديفوار
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