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رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي

رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي
24 أكتوبر 2023 20:18

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم معالي هاكان فيدان وزير الخارجية في الجمهورية التركية الصديقة، وبحثا جهود تعزيز الاستجابة الإنسانية للمدنيين المتضررين من تداعيات الأزمة في قطاع غزة في ظل استمرار التطورات المتصاعدة الخطيرة التي يشهدها القطاع. 

ونقل معالي وزير الخارجية إلى سموه -خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ- تحيات فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لدولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، كما حمله سموه أطيب تحياته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، متمنياً لتركيا الصديقة وشعبها دوام التقدم.    

واستعرض سموه ووزير الخارجية التركي المساعي الإقليمية والدولية المبذولة للدفع تجاه مسار التهدئة وحماية أرواح المدنيين بجانب تمكين المنظمات الإنسانية المعنية من القيام بمسؤولياتها للتجاوب الآمن والعاجل مع الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في القطاع وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون عوائق إلى المدنيين في القطاع.      

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كما تطرق اللقاء إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الدفع بتحقيق سلام عادل وشامل ومستقر في منطقة الشرق الأوسط كونه السبيل لإيجاد مستقبل آمن لشعوب المنطقة جميعها والحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين.  

كما بحث سموه ووزير الخارجية التركي علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا. 

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
تركيا
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