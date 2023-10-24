10 آلاف مخالفة في دبي خلال الأشهر الـ8 الماضية

دبي (الاتحاد)

تسبب الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية في الأشهر الـ8 الماضية من العام الجاري في 32 حادثاً توفي بسببها 5 أشخاص وأصيب 29 بإصابات متفاوتة، إصابتان بالغتان، و14 متوسطة، و13 بسيطة، فيما تم تسجيل 10 آلاف و31 مخالفة لسائقي هذا النوع من الدراجات في المدة نفسها من العام الجاري. بحسب للواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور.

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على نشر التوعية والثقافة المرورية لجميع مستخدمي الطريق؛ بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، والحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق، منوهاً باهتمامها بإعطاء جميع مستخدمي الطريق من «سائقين، وركاب، ومشاة» حقوقهم في استخدام الطريق لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية من قبل مستخدمي الطريق، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً.

وأوضح أن شرطة دبي لا تألو جهداً في سبيل تقديم الراحة لمستخدمي الطريق، وإشعارهم بالأمان من خلال عمليات الضبط المروري التي تهدف إلى الحد من مخالفات قانون السير والمرور، وضبط السائقين المخالفين والمستهترين بأرواح مستخدمي الطريق.

وشدد على ضرورة التزام مستخدمي الدراجات الهوائية و«السكوتر» الكهربائي بإجراءات السلامة.