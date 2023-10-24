13 ألف تصريح «نقل مدرسي» في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أصدر مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، 13 ألف تصريح لخدمة النقل المدرسي خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما أجرى 17 ألف عملية تفتيش على حافلات النقل المدرسي للوقوف على مدى التزام المشغلين بإجراءات السلامة والاشتراطات المعمول بها، والهادفة إلى تعزيز منظومة النقل المدرسي والحفاظ على أمن وسلامة الطلبة.

ومند بداية العام، نفذ المركز عدداً من المبادرات التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة للطلبة في الحافلات المدرسية، وتضمن تقديم خدمات نقل آمنة وسهلة، منها تنفيذ حملات توعية بمتطلبات السلامة المرورية، حرصاً على سلامة الطلاب في رحلة الذهاب والعودة من المدرسة.

وشهد النصف الأول من العام، إصدار ما يقارب 450 تصريح مزاولة مهنة مشرفة/ مشرف حافلة مدرسية، و4 آلاف تصريح تشغيل حافلة مدرسية، إضافة إلى 5 آلاف تصريح مزاولة مهنة سائق حافلة مدرسية.



إجراءات السلامة

وبهدف ضمان تطبيق الجهات المشغلة للنقل المدرسي جميع اشتراطات وإجراءات السلامة أثناء التنقل في الحافلات المدرسية، وبما يحقق أعلى مستويات الأمان والسلامة لأبنائنا الطلبة، أجرى مركز النقل المتكامل، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، ألفي جولة تفتيشية على الشركات المشغلة للنقل المدرسي وألف زيارة ميدانية للمدارس الحكومية والخاصة والحاضنات.

وخلال الأسبوع الماضي، أطلق مركز النقل المتكامل تطبيق «سلامة» الذكي، والذي يندرج تحت نظام ذكي موحد ومتكامل لإدارة النقل المدرسي، تم تطويره بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة؛ بهدف الارتقاء بمستويات الأمن والسلامة للطلبة أثناء تنقلهم في الحافلات المدرسية، ورفع مستوى الطمأنينة لدى أولياء الأمور في قطاع النقل المدرسي من خلال تعزيز التواصل بينهم وبين والمدارس.

ومن خصائص تطبيق «سلامة»، معرفة حالة وتفاصيل الرحلات المدرسية الآنية ووقت انطلاق كل رحلة واتجاهها ووقت صعود الطالب إليها أو النزول منها، مع خاصية الإبلاغ عن غياب الطالب، فضلاً عن معرفة وقت الوصول أو ساعة الوصول المتوقعة إلى المدرسة أو المنزل، وإرسال الإشعارات عبر التطبيق قبل وصول الحافلة بوقت معين، مع توفير تفاصيل السائق والمشرفة وإمكانية التواصل المباشر مع كل من المشرفة والمشغلين.



المنصة المركزية

وتوفر المنصة المركزية آلية لمراقبة وتقييم أداء الجهات المختصة في النقل المدرسي، من خلال متابعة وصول الطلبة في الوقت المحدد، كما يراعي الازدحام المروري حول المدارس، حيث يقوم النظام باحتساب وقت بدء الرحلة بالفترة الصباحية منذ صعود أول طالب للحافلة ووقت إغلاق الرحلة، وكذلك وقت الخروج من المدرسة، بالإضافة إلى مراعاة الحركة المرورية أثناء أوقات الذروة أيضاً.

هذا، وقد قام المركز بتنفيذ خطة تدريبية للجهات المعنية بتطبيق «سلامة»، شملت تنظيم (32) ورشة تدريبية حول النظام الذكي الجديد، وشارك فيها ممثلون عن (256) من المدارس الخاصة والحضانات و(768) من المشغلين ومنسقي حركة النقل المدرسي والمشرفات والمشرفين في مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.



تجاوزات

حث مركز النقل المتكامل أولياء الأمور والجمهور على التبليغ عن أي تجاوزات من قبل سائقي حافلات النقل المدرسي، أو في حال وجود أي ملاحظات على مستوى الحافلة، خاصة تلك المتعلقة بالأمن والسلامة، من خلال الاتصال بمركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل.