«حمدان الذكية» تفتح الترشيح لجائزة الباز للتميّز

دبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن فتح باب الترشيح لجائزة الباز للتميّز في الاستدامة المؤسسية ضمن دورتها السابعة.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «تعبر الجائزة عن رؤيتنا الثاقبة في تعزيز التميز والاستدامة، اللذين يشكلان جزءاً أصيلاً من استراتيجيتنا الجامعية، إذ نسعى إلى بناء مستقبل مشرق حيث تزدهر الاستدامة المؤسسية، ونلتزم بدعم وتكريم الجهود الاستثنائية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، انطلاقاً من إيماننا بأن مستقبلنا في الاستدامة، وندعو جميع المؤسسات التي تتطلع للابتكار والتفوق إلى المشاركة في هذه الرحلة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً».

ومن الجدير بالذكر أن هذه الجائزة تحمل اسم البروفيسور فاروق الباز، العالم الذي قدّم مساهمات قيّمة للإنسانية وأسهم في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مجال استخدام الطاقات المتجددة. كما لعب البروفيسور فاروق الباز دوراً حاسماً في مشروع «أبولو» الذي شهد على تاريخ عظيم في استكشاف الفضاء، حيث أشرف البروفيسور الباز على التخطيط للبعثات العلمية إلى القمر، وشغل مناصب مهمة في الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء «ناسا»، ومن هنا جاءت جائزة الباز تكريماً لإرثه العظيم وإسهاماته القيمة في مجال البحث والابتكار.

كما سيتم الإعلان عن المؤسسة الحائزة على جائزة الباز لعام 2022 خلال شهر نوفمبر المقبل. ويمكن للمؤسسات الحكومية والخاصة تقديم طلبات الترشح لجائزة الباز في دورتها السابعة حتى 30 ديسمبر 2023.