السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«حمدان الذكية» تفتح الترشيح لجائزة الباز للتميّز

منصور العور
25 أكتوبر 2023 01:23

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ«هدنة إنسانية فورية» في غزة
الإمارات.. حراك دبلوماسي وإنساني نشط لدعم الشعب الفلسطيني

أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن فتح باب الترشيح لجائزة الباز للتميّز في الاستدامة المؤسسية ضمن دورتها السابعة. 
وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «تعبر الجائزة عن رؤيتنا الثاقبة في تعزيز التميز والاستدامة، اللذين يشكلان جزءاً أصيلاً من استراتيجيتنا الجامعية، إذ نسعى إلى بناء مستقبل مشرق حيث تزدهر الاستدامة المؤسسية، ونلتزم بدعم وتكريم الجهود الاستثنائية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، انطلاقاً من إيماننا بأن مستقبلنا في الاستدامة، وندعو جميع المؤسسات التي تتطلع للابتكار والتفوق إلى المشاركة في هذه الرحلة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً».
ومن الجدير بالذكر أن هذه الجائزة تحمل اسم البروفيسور فاروق الباز، العالم الذي قدّم مساهمات قيّمة للإنسانية وأسهم في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مجال استخدام الطاقات المتجددة. كما لعب البروفيسور فاروق الباز دوراً حاسماً في مشروع «أبولو» الذي شهد على تاريخ عظيم في استكشاف الفضاء، حيث أشرف البروفيسور الباز على التخطيط للبعثات العلمية إلى القمر، وشغل مناصب مهمة في الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء «ناسا»، ومن هنا جاءت جائزة الباز تكريماً لإرثه العظيم وإسهاماته القيمة في مجال البحث والابتكار.
كما سيتم الإعلان عن المؤسسة الحائزة على جائزة الباز لعام 2022 خلال شهر نوفمبر المقبل. ويمكن للمؤسسات الحكومية والخاصة تقديم طلبات الترشح لجائزة الباز في دورتها السابعة حتى 30 ديسمبر 2023.

جامعة حمدان بن محمد الذكية
دبي
الإمارات
جامعة حمدان الذكية
منصور العور
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©